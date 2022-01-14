Yayıncı kuruluş ekranlarında çileden çıktı, açtı ağzını yumdu gözünü

Beşiktaş-Gaziantep FK maçında siyah-beyazlı takımın yıldızı Mich Batshuayi'nin penaltı beklediği pozisyonu hakem Arda Kardeşler'in devam ettirmesi tepki çekti.

Beşiktaş-Gaziantep FK maçına Batshuayi'nin pozisyonu damga vurdu. Serbest vuruş sırasında topsuz alanda ayağına basılan ve yerde kalan Belçikalı forvetin pozisyonu için hakem Arda Kardeşler'in devam kararı vermesi büyük tepki çekti.

"HAKEMLER ÇOK KÖTÜ"

BeinSports ekranlarında pozisyonu yorumlayan Feyyaz Uçar oldukça sinirlenirken, "Beşiktaş, sezonun en kötü maçlarından birini oynuyor ama hakemler çok daha kötü. Batshuayi'nin pozisyonunda neden çağrılmaz? Futbol konuşalım ama bu kadar da yani..." ifadelerini kullandı.