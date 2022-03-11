Yaz tatilinin cenneti Çeşme de bembeyaz

Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan kar, yaz sezonunun önde gelen tatil merkezlerinden Çeşme'de de etkili oluyor.

İlçede gece saatlerinde atıştıran kar, sabaha karşı etkisini artırdı. Kenti ince bir beyaz örtüyle kaplayan kar, en çok çocukları sevindirdi.

Sabah saatlerinde sürpriz yaşayan çocuklar, sokağa çıkarak ilçede ender görülen karın keyfini çıkardı.

Karın etkili olduğu Karaburun ilçesinde de gece saatlerinde kapanan Yaylaköy Mahallesi yolu, belediye ekiplerinin çalışması ile açıldı.

İlçedeki yollarda tuzlama çalışması yapıldı.