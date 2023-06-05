Yeni Genelkurmay Başkanı belli oldu

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." denildi.

İletişim Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı göreviyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler’i Milli Savunma Bakanı olarak atamış olması sebebiyle, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever mevcut görevi uhdesinde kalmak suretiyle yerine bir isim atanıncaya kadar Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilmiştir." denildi.