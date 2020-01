Yeni MİT binası açıldı... Erdoğan'dan flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Etimesgut'ta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı'nın yeni hizmet binasının açılış törenine katıldı.

Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"İstihbarat, tarihimizde çok önemli bir role sahip olmuştur. Önemli saldırıların önlenmesinde rol almıştır. 2014 yılında teşkilatımızın kanununu baştan sona yenileyerek günümüzün beklentilerine uygun hale getirdik. Ülkemizin ve dünyanın kritik süreçten geçtiği bugünlerde Milli İstihbarat Teşkilatımızın desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyuyoruz. Bugün açılışını yaptığımız yeni hizmet binasıyla teşkilatımızın gücü ve imkanı artmıştır.

Dünyanın yeniden yapılanma sürecinden geçiyoruz. Yeni dönemin en büyük tehdidi şüphesiz terördür. Terör örgütleri ülkemize karşı savaş ilan etmiş durumdalar. Bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı iç karışıklık ve krizler de başka tehdittir. Suriye krizi göç ve siyasi sonuçları itibarıyla ülkemizi doğrudan ilgilendiriyor. Doğu Akdeniz'deki güç mücadelesi yakın geleceğimiz için çok önemlidir. Değişken tablo karşısında elimiz kolumuz bağlı duramayız. kendi oyun planımızı hayata geçirmeye mecburuz. Böyle bir süreçte Milli İstihbarat Teşkilatımızın bize çok büyük destek sağlıyor.

MİT, son dönemde PKK'nın lider kadrosuna yönelik Kuzey Irak'taki operasyonlarla, kendini en güvende hissettiği yerleri örgütün adeta başına geçirmiştir. Örgüte çok büyük kayıplar verdirildi. Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılmasında teşkilatımızın (MİT) oynadığı rol, uluslararası düzeyde ülkemizin yüzünü ağartacak mükemmelliktedir. Teşkilatımız FETÖ'nün haberleşme sistemi ByLock'u çözmüştür. Pek çok örgüt mensubunun ülkemize iadesi sağlandı. Suriye krizinin başladığı ilk günden itibaren sahada aktif rol oynayan MİT'in, sınır ötesi harekatlarımızın başarıya ulaşmasında çok büyük emeği var. Şimdi de Libya'da üzerine düşen görevleri hakkıyla yerine getiriyor.

Teşkilatın başarılı çalışmalarını gördükçe kendilerine her türlü desteği verdik. Teknolojik donanımlar için gerekli bütçeyi artırdık. İHA, SİHA, istihbarat gemisi, uçağı gibi donanımları kazandırdık. İstihbarat ile teknik kapasitenin birleştirilmesi kaçınılmazdır. Teknoloji konusunda istihbaratta da yeniliklerin peşinde koşmaya devam edeceğiz. Uydumuzun bir an önce faal hale getirilmesi için ilgili kurumlarımızın önemli sorumlulukları var.



Teşkilatımızın veri analizi için tüm kaynaklara ulaşabilmesi milli güvenliğimizin bir gereğidir. Devlete ait verilerin tek bir yerde toplanması lazım. FETÖ'nün kurumlarımızdan temizlenmesiyle güvenlik alanındaki başarılarımız arka arkaya gelmeye başlamıştır. Türkiye, MİT'in başarılı çalışmalarıyla, hiçbir ülkenin yardımına ihtiyaç duymadan dünyanın her yerinde hareket edebilme imkanına kavuştu.

Her geçen gün artan tehditlerin büyüklüğü MİT'ten beklentimizi artırıyor. Önümüzdeki dönemde yurtdışında daha fazla faaliyet yürüten bir istihbarat yapısı bekliyoruz. Bu kabiliyete mecburuz. Yapacak çok işimiz var. Nitelikli insan gücü ve çalışma azmiyle teşkilatımızın kendisinden beklediğimiz katkıları vereceğine inanıyoruz.

Bugün olduğu gibi gelecekte de sınırlarımız içinden ve dışından ülkemize yönelik tehditlerin süreceği açıktır. Bizim de diğer alanlarla birlikte ve hatta öncelikli olarak istihbaratımızı bu gerçeğe uygun şekilde geliştirmemiz şarttır."