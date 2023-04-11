Yeniden Refah Partisi’nde ''fırıldak'' istifası

YRP Samsun İl Başkanı Salih Şahin, “Bir saniyesine hükmedemediğimiz bir dünya için fırıldak olmaya gerek yok” sözleriyle partisinden istifa etti.

Yeniden Refah Partisi(YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan’ın Cumhur İttifakı’na katılarak AK Parti listelerinden milletvekili adayı olmasına yönelik YRP teşkilatındaki tepki artarak devam ediyor.

YRP Samsun İl Başkanı Salih Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda parti yönetimini sert sözlerle eleştirerek istifasını açıkladı. Salih Şahinle beraber 25 kişinin de YRP’den istifa ettiği belirtiliyor.

Salih Şahin, yazılı açıklamasını paylaştığı sosyal medya paylaşımında, “Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu başkanımızın sözüyle bir saniyesine hükmedemediğimiz Bir dünya için fırıldak olmaya gerek yok. Onurumuzla Doğrularımızla %7 ‘ye çok yakınkan yalanla dolanla olmayacak bir meçhule gidemeyiz gitmeyeceğiz. Tüm Samsun’lu hemşerilerime duyrumdur” ifadelerini kullandı.