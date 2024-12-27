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Yenidoğan Çetesi davasının firari ismi yakalandı

Yenidoğan Çetesi davasının firari ismi yakalandı
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'Yenidoğan Çetesi' davasında hakkında tutuklama kararı bulunan hastane müdürü, İstanbul'da yakalandı.

İstanbul'da yenidoğan bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlayan ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olan ve kamuoyunda 'Yenidoğan Çetesi' olarak bilinen soruşturma kapsamında, son duruşmada hakkında tutuklama kararı verilen Esenler Güney Hastanesi'nin Mesul Müdürü A.D., polis ekipleri tarafından Fatih'te yakalandı. Gözaltına alınan D., Büyükçekmece Adliyesi'ne götürüldü.

Yenidoğan Çetesi davasında yargılanan A.D., 28 Kasım'da görülen duruşmada tutuksuz sanık sıfatıyla yaptığı savunmasında, "Güney Hastanesinde çalışıyorum. Medisense şirketini daha önce hiç duymadım. F.S.'yi de tanımam. Hemşire bulma konusunda sıkıntı çekiyoruz. F.S.'ye bir doktor aracılığıyla ulaşıldı. Danışmanlık adından hizmet alındı. Baktım ilaç kutuları var. Hemşireleri çağırdım. Hemşirelere 'Bu ilaçları uyguladınız mı' dedim. 'Hayır' dediler. Kullanmadıklarından emin oldum. F.S.'yi aradım, 'Bunlar SGK'ya fatura edilmiyor' dedim. Yolsuzluk orada başladı. Dosyaları incelemeye başladım, eksiklik vardı. F.S.'ya eksik dosyaları getirmesini söyledim. Birazını getirdi. İlaçları tarif etmesini söyledim. Tarif edemedi. Hastaneye geldi, tartıştık. Bana 'Savcı tanıdığım var' dedi. Bende artık danışmanlık hizmeti almamaya karar verdim. Ben onların hemşirelerini çıkardım. Yenidoğan yoğun bakımını yeniden düzenlemem gerekti. D.A.'ı sorumlu yaptım. Gündüz Doktor O. Bey vardı. Ş.Bey'in ayrılması için ihbar süresi vardı. Ş. Bey'in istifasının olduğu gün başka bir doktorun girişini yaptım" şeklinde savunma yapmıştı.

Devam eden yargılamada 5 Aralık'ta ara karar veren mahkeme heyeti, A.D. ile birlikte 6 kişinin daha tutuklanmasına karar vermişti.

Etiketler yenidoğan çetesi gözaltı firari
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