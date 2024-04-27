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Yer: Muş... Gökyüzünde beliren esrarengiz cisim kamerada

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Muş'un Varto ilçesinde gökyüzünde beliren esrarengiz cisim koyun otlatan çoban tarafından görüntülendi.

Muş’un Varto ilçesine bağlı Küçüktepe köyü semalarında tanımlanamayan bir cisim görüldü. Koyun otlatan bir çobanın cep telefonu ile çektiği cisim uçan bir insanı andırıyor.

Cismin ne olduğu konusunda net bir bilgi bulunmazken, gökyüzünde beliren cisim izleyenleri şaşırttı. Koyun otlatan çoban Murat Koç, cismin hareket halinde olduğunu ve insan şeklini andırdığını belirterek, “Akşam saat 17.00 sularında merada hayvanlarımı otlatırken havada bir cismin aniden ortaya çıktığını fark ettim. Bu cisim, insan şeklinde siyah bir cisimdi. Cismi görür görmez biraz heyecanlandım. Bu cismi insanlar görsün bilsin diye videoya çektim. Cismi yaklaşık bir dakika havada takip edebildim. Bu cismin araştırılmasını istiyorum” dedi.

Muş'un Varto ilçesinde gökyüzünde beliren esrarengiz cisim koyun otlatan çoban tarafından görüntülendi.

İHA

Etiketler Muş varto esrarengiz cisim
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