Yerel seçime katılım oranı belli oldu

31 Mart Yerel Seçimleri'nde yayın yasakları kalktı ve sonuçlar gelmeye devam ediyor. YSK'nın verilerine göre yerel seçime katılımın yüzde 80 gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye genelinde yerel seçimler için oy verme işlemi sona erdi, oy sayım işlemine geçildi. YSK Başkanı Ahmet Yener, yayın yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için bugün sandık başına gitti.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, 61 milyondan fazla seçmen, yaklaşık 207 bin sandıkta oy kullandı. 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Seçime katılımın yüzde 80 olarak gerçekleştiği açıklandı.

Geçen sene yapılan genel seçimlerde ise katılım oranı yüzde 87,04 ile sonuçlanmıştı.