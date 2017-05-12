CHP'de yeni istifalar yolda

CHP'nin parti politikalarını sert bir dille eleştirerek görevlerinden ayrılan Selin Sayek Böke, istifa fitilini ateşledi. Parti içinde, Böke’nin istifasının ardından MYK ve PM’den bazı isimlerin nabız yokladığı ve önümüzdeki günlerde istifaların artacağı konuşulmaya başladı

Türkiye gazetesinden Nur Banu Aras'ın haberine göre, 16 Nisan halk oylamasındaki yenilginin şokunu atlatamayan CHP’de sular durulmuyor. Muhalifler, 2010 yılında kaset kumpası ile genel başkanlık koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı isyan bayrağını açtı.

Halk oylamasının ardından Mersin Milletvekili Fikri Sağlar, Kılıçdaroğlu’nu ‘tek adam’lıkla suçladı. Bu çıkışı nedeniyle Sağlar için disiplin mekanizmasının işletilmesi tartışmaları daha da tırmandırdı. Yalova Milletvekili Muharrem İnce ile Antalya Milletvekili Deniz Baykal da yönetime bayrak açtı. Muhaliflerin önüne set çekmek ve tartışmaları önlemek isteyen Kılıçdaroğlu, muhalifleri partiden atmakla tehdit etti.

DARBE ÜSTÜNE DARBE

Kılıçdaroğlu’na en büyük darbe ise Parti Sözcüsü Selin Sayek Böke’den geldi. Kılıçdaroğlu’nun anti-demokratik uygulamalarına sert ifadelerle tepki gösteren Böke, geçtiğimiz cumartesi partideki görevlerinden istifa etti. Böke’nin istifası partide başlayan isyanın fitilini de ateşledi.

PARTİ KULİSLERİ HAREKETLİ

Parti kulislerinde, Böke’nin istifasının ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi’nden (PM) bazı önemli isimlerin de istifa etmeyi değerlendirdikleri, bunun için nabız yokladıkları konuşuluyor. Kılıçdaroğlu’nun demokratik talepleri yanıtsız bırakmaya devam etmesi ve muhaliflere uyguladığı baskıyı arttırması halinde MYK ve PM’de çok sayıda istifa yaşanabileceği beklentisi hakim.

YOLUN SONU GÖRÜNDÜ

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun “Partiyi karıştırmak için Saray’dan düğmeye basıldı” sözleri de muhaliflerden büyük tepki gördü. Muhalifler, Kılıçdaroğlu’nun 8 seçimdir aldığı başarısızlığın üzerini kapatmak ve parti içindeki kaosun sorumluluğunu başkalarının üzerine yüklemek için CHP’ye zarar vermekten bile kaçınmadığına işaret ediyorlar. Partinin tek adamlık yoluyla başarısızlığa mahkum edilmek bir yana son dönemde atılan adımlarla Atatürk’ün kurduğu CHP’den uzaklaştırıldığını vurgulayan muhalifler, “Bunlar gözardı edilebilecek şeyler değil. Kılıçdaraoğlu için yolun sonu göründü” yorumunu yapıyor.

Hedef 650 delege

CHP tüzüğüne göre, üst yönetimin kararıyla ya da kurultay delege tam sayısının beşte birinin imzasıyla olağanüstü kurultay toplanabiliyor. Kurultayın seçimli olması içinse, son kurultay göz önüne alındığında, 1275 delegenin 650’sinin imzası gerekiyor. Eğer muhalifler 650 delegenin imzasını toplarsa olağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu’nun karşısına güçlü bir aday çıkarmayı planlıyorlar.

Muhalifler gün sayıyor

Mersin Milletvekili Fikri Sağlar’ın disipline sevk edilmesi ve Kılıçdaroğlu’nun muhalifleri tehdit etmesi de parti içinde rahatsızlık yarattı. Muhalif kesim, halk oylamasından da yenilgiyle çıkan CHP liderinin, artık genel başkanlık koltuğunda oturmaması gerektiğini savunarak düğmeye bastı. Başını Muharrem İnce’nin çektiği ekip, olağanüstü kurultay çağrısı için gün sayıyor. Muhalif kanat, önümüzdeki günlerde delegelerden imza toplayarak olağanüstü kurultay çağrısı yapacak. Muhalif kanattaki tüm isimler, Kılıçdaroğlu’suz CHP hazırlıklarında partiyi yeniden yapılandıracak çalışmaları şimdiden başlatmış görünüyor. Halen perde arkasında muhalif isimler yoğun kulis yürütüyorlar.