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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yılbaşı ağacı krizi

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Yıldız Teknik Üniversitesi'nde geleneksel yılbaşı ağacı süsleme etkinliği kriz yarattı. Bir grup, tekbir getirerek ağacın önünü kapattı. Öğrenciler ise engellemelere rağmen etkinliğe devam etti.

YTÜ Davutpaşa Kampüsü'nde gelenekselleşen yılbaşı ağacı süsleme etkinliği, bu yıl da gerilimli anlara sahne oldu. Öğrenciler, dayanışmayı ve birlikte başarmayı simgeleyen sembolik çam ağacını süslemek için toplandı. Ancak bir grup, tekbir getirerek ağacın önünü kapattı.

"ÖĞRENCİYİ DEĞİL, CİHATÇIYI ENGELLE" 

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre, engellemeler karşısında öğrenciler, "Öğrenciyi değil, cihatçıyı engelle" sloganıyla tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri ve grubun müdahalesine rağmen öğrenciler, ağaç süsleme etkinliğini sürdürdü.

Ağaç süsleme çağrısına karşılık, üniversite yönetimi bu yıl öğrencilere etkinliği gerçekleştirmemeleri yönünde sözlü uyarılarda bulundu ve soruşturma tehdidinde bulundu. Buna rağmen toplanan öğrenciler, etkinliği coşkuyla gerçekleştirdi.

"YILDIZLI AĞAÇ DAYANIŞMAMIZIN SEMBOLÜDÜR"

Öğrenciler, etkinlik sonrası yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Yıldızlı Ağaç, yalnızca bir süsleme değil; dostluk, dayanışma ve birlikte başarma irademizin güçlü bir sembolüdür. Ağacımıza yönelik müdahalelere karşı bir arada durmaya devam edeceğiz. Emek vererek oluşturduğumuz bu değerli geleneği korumak için kararlıyız. Ayrıca çevreye duyarlılığımızı göstermek adına süslerimizi yıl sonunda toplayarak tekrar kullanacağız. Yeni yılın hepimize mutluluk ve başarı getirmesini diliyoruz."

GEÇEN YIL DA GERGİNLİK YAŞANDI

Geçen yıl da okul yönetimi ve bazı grupların hedefi haline gelen bu etkinlik, öğrenciler tarafından dayanışma içinde gerçekleştirilmişti. Bu yıl yaşanan olaylara rağmen, öğrenciler iradelerini ortaya koyarak geleneksel etkinliği devam ettirdi.

YTÜ öğrencilerinin yılbaşı ağacı süsleme etkinliği, özgürlük, dayanışma ve iradenin birleştiği bir sembol olmaya devam ediyor.

T24

Etiketler yıldız teknik üniversitesi yılbaşı ağacı süsleme etkinlik tekbir
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