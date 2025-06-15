LGS soru ve cevap anahtarları yayımlandı

Bugün gerçekleştirilen LGS 2025 sınavlarının ardından LGS 2025'in soru ve cevap anahtarları yayımlandı.

2025 LGS soru ve cevap anahtarı, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından bugün düzenlenen merkezi sınavın ardından yayımlandı.

Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 15 Haziran'da yapılacak merkezi sınav, 2 oturum şeklinde uygulandı. Sözel oturum saat 09.30'da, sayısal oturum 11.30'da başladı. Sözel alanda öğrencilere 50 soru yöneltildi ve 75 dakika süre tanındı. Sayısal alanda 40 soru için 80 dakika süre verildi. LGS, sözel ve sayısal olmak üzere iki oturumda yapıldı ve toplamda 155 dakika sürdü LGS 1. oturum sınavı 10.45'te sona erdi, 2. oturum ise 12.50'de sona erdi.

LGS kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınava bu yıl 8'inci sınıftaki 1 milyon 10 bin 916 öğrenci başvurdu.

İki oturum halinde yapılan sınav, 973 yurt içi sınav merkezinde, 3 bin 938 okuldaki 62 bin 693 salonda; yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okuldaki 37 salonda gerçekleştirildi.

Sınavın birinci oturumunda öğrencilere sözel alanda Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi'yle yabancı dil derslerinden toplam 50 soru soruldu. Sınavın ikinci oturumunda ise öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltildi.

Cevap anahtarları, sınavdan kısa bir süre sonra yayımlandı. Öğrenciler sınav kitapçıklarını sınavdan bir gün sonra sınava girdikleri okullardan alabilecek.

Sözel Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

Sayısal Bölüm Kitapçığı için tıklayınız

LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları 11 Temmuz'da açıklanacak. Aynı gün yerleştirme sürecine ilişkin Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayımlanacak.

Sınava katılım sağlayan öğrenciler ve velileri www.meb.gov.tr adresinden sözel ve sayısal kitapçıkları görüntüleyebiliyor.

LGS sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025'te "https://www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek.

Öğrenciler, puan ve yüzdelik dilimlerine göre tercih yaparak Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve proje okullarına yerleşmeye çalışacak.

LGS tercih kılavuzunun ise önümüzdeki günlerde MEB tarafından yayımlanması bekleniyor.

Tercih işlemleri, 14-24 Temmuz tarihlerinde yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 4 Ağustos'ta ilan edilecek.Yerleştirmeye esas 1 ve 2'nci nakil tercih başvuruları ve sonuçları, 4-14 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.