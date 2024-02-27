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Yine eski eş vahşeti: Bir kadın, bir anne daha katledildi!

Yine eski eş vahşeti: Bir kadın, bir anne daha katledildi!
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Yeni gün yine bir kadın cinayeti ile başladı. Korkunç haberin adresi bu sefer Bursa oldu... Bursa'da bir kişi, 2 çocuk annesi eski eşini korkunç bir şekilde öldürdü.

Bursa’da 16 Ocak 2023 tarihinde boşanan M.D. ile 2 çocuk annesi T.A., daha sonra tekrar birlikte yaşamaya başladı.

2 gün önce ikili arasında kıskançlık nedeniyle çıkan tartışmanın ardından M.D., Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesi C102 Sokak'ta bulunan sitedeki evlerinden ayrıldı.

Bugün akşam saatlerinde sitenin bahçesine gelen M.D., konuşmak için T.A.’yi yanına çağırdı.

İki arasındaki görüşme sırasında tartışma çıktı. İddiaya göre kıskançlık nedeniyle çıkan tartışma sırasında M.D. yanında bulunan tabanca ile Ateşci'ye ateş etti.

Ateşci, başına ve vücuduna isabet eden kurşunla kanlar içinde yere yığılırken, M.D. aynı silahla kendi başına da ateş etti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.A. ile M.D.'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, olayı öğrenerek bölgeye gelen T.A.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Polis, olay yerindeki tabancaya el koydu. Ekiplerinin bölgedeki incelemesinin ardından M.D. ile T.A.'nin cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AA

Etiketler bursa eski eş cinayeti cinayet kadın cinayeti
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