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Yokuş aşağı kayan çöp kamyonu çok sayıda aracı biçti!

Yokuş aşağı kayan çöp kamyonu çok sayıda aracı biçti!
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İstanbul Bağcılar'da freni boşalan çöp kamyonu çok sayıda otomobile çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Yıldıztepe Mahallesi 566 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre frenleri boşalan çöp kamyonu yokuş aşağı gitmeye başladı. Direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü araçtan atladı. Kamyon sokakta park halinde bulunan çok sayıda araca çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

İstanbul Bağcılar'da freni boşalan çöp kamyonu çok sayıda otomobile çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü yaralandı.

DHA

Etiketler bağcılar çöp kamyonu kaza fren
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