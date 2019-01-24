YSK'dan ''sonuçlar değiştirildi'' iddiasına yanıt
YSK'dan ''sonuçlar değiştirildi'' iddiasına yanıt
İstanbul'da Kabataş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raya indi
İstanbul'da Kabataş-Mahmutbey metro hattında ilk araç raya indi
Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü
Kayıp kedi 10 yıl sonra eve döndü
Önce dolar şimdi de euro! Euro 6 TL'nin altında
Önce dolar şimdi de euro! Euro 6 TL'nin altında
Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !
Araç sahiplerine güzel haber: Benzine 11 kuruş indirim geliyor !
Et yiyen bakteri genç kadını bu hale getirdi
Et yiyen bakteri genç kadını bu hale getirdi
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Kar ve sağanak geliyor
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı ! Kar ve sağanak geliyor
Yüzme havuzunda dehşet ! Yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada
Yüzme havuzunda dehşet ! Yüreklerin ağızlara geldiği anlar kamerada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 24 Ocak 2019 14:56

YSK'dan ''sonuçlar değiştirildi'' iddiasına yanıt

YSK Başkanı Sadi Güven, CHP ve İYİ Parti'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'ın 2014'teki yerel seçimde 550 sandık sonucunun YSK'ya gelmediği iddiasına yanıt verdi.

YSK'dan ''sonuçlar değiştirildi'' iddiasına yanıt
A+ A-

YSK Başkanı Sadi Güven, Mansur Yavaş’ın "Ankara’da 2014’te yerel seçimde 550 sandık sonucu YSK’ya gelmedi" iddiasına ilişkin, "30 Mart 2014 tarihinden bugüne kadar görmek isteyenler için Kurulumuz internet sayfasında sandık tutanaklarının tamamı vatandaşlarımızın erişimine açık iken, bugüne kadar siyasi partili üyeler tarafından tutulan bu tutanakların değiştirildiği, eksik geldiği yönünde Kurulumuza tek bir itiraz gelmemesine rağmen sonuçların değiştirildiğine ve tutanakların eksik olduğuna yönelik algı oluşturmaya çalışılması doğru görülmemektedir" dedi.

sonuç , ysk , seçim
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM