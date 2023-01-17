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YSK'ya iki yeni üye seçildi

YSK'ya iki yeni üye seçildi
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Danıştay Genel Kurulu'nda, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliği için yapılan seçim sonucunda Ali Çopur ve İsmail Kalender YSK'nin yeni üyeleri oldu.

YSK üyeliğine Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle Danıştay'da seçim yapıldı.

Danıştay Genel Kurulu'ndaki seçim sonucunda, üyeler Ali Çopur ve İsmail Kalender, YSK'nin yeni üyeleri oldu. 109 üyenin oy kullandığı seçimde, İsmail Kalender 66, Ali Çopur 65 oy aldı.

YSK'nin Yargıtay kontenjanından seçilecek 3 üyesinin de Yargıtay Genel Kurulu'nda devam eden seçim sonrası belirlenmesinin ardından, Yargıtay ve Danıştay'dan seçilen yeni üyeler, yemin ederek görevine başlayacak.

YSK BAŞKANLIĞI IÇIN SEÇIM YAPILACAK
Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan, YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

AA

Etiketler ysk danıştay yüksek seçim kurulu ysk üyeleri
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