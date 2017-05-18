Yunan, işgal ettiği adamızda turizm sezonunu açtı

Sözcü'den Saygı öztürk'ün haberine göre, Yunanistan, işgal ettiği Bodrum'un hemen karşısındaki Keçi Adası'nda turizm başlattı. Ada turist kaynıyor. Yunanlar, Türkiye'nin sırtından para kazanıyor!

Ülkemizde turizm sektörü can çekişirken Yunanistan işgal ettiği Türk adalarında turizm sezonunu açtı. Turizmin merkezi sayılan Bodrum'un hemen karşısında bulunan ve Yunanlar tarafından işgal edilen Muğla'ya bağlı Keçi Adası'nda (Pserimos) ilk turist kafilesi için tören düzenlendi. Yunanlar, Türk Adası'nda Türkiye'nin sırtından para kazanıyor. Ayrıca Ege'de işgal altındaki Muğla Koçbaba ve Ardıççık adalarına da güneş ve enerj santralleri kuruldu. Yunan polisi yaz sezonunda işgal edilen adalarda görev yapacak, pasaport işlemlerini yürütecek, plaj bölgesinde turistlerin güvenliğini sağlayacak.

‘BAKAN TURİST GİBİ İZLİYOR'

Adalarımızın işgaliyle ilgili gelişmeleri belgeleriyle ortaya koyan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada duruma tepki gösterdi. Yalım şöyle dedi: “Yunanistan işgal edilen bütün Türk adalarında turizm yapıyor. Yunanistan, Türkiye'nin sırtından para kazanıp kasasını doldururken, Turizm Bakanı Nabi Avcı olanı biteni turist gibi izliyor.”

ADAYA TEKNELERLE TURİST TAŞIYORLAR

Yunanistan, başta Keçi Adası olmak üzere işgal ettiği adalarımıza tekneyle turist taşıyor. Keçi Adası, 2004'den beri tam 13 yıldır her yaz sezonunda turist kaynıyor.