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Yunanistan geri itti; Türkiye kurtardı

Yunanistan geri itti; Türkiye kurtardı
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Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına itilen 121 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 23 Ağustos'ta saat 03.55 sıralarında Bodrum açıklarında lastik botta kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 37 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler aynı gün saat 10.05'te yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen yelkenli teknedeki 84 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

DHA

Etiketler bodrum kaçak göçmen
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