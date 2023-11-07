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Yunanistan'a kaçak geçerken yakalandılar

Yunanistan'a kaçak geçerken yakalandılar
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Milli Savunma Bakanlığı FETÖ'ye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Türkiye'den Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i FETÖ üyesi 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada komşu ülke Yunanistan'a kaçmaya çalışan biri FETÖ mensubu iki kişinin yakalandığını açıkladı.

'MÜCADELEMİZ HUDUTLARIMIZDA DA SÜRÜYOR'
"Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.

Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 1’inin FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi."

Etiketler Türkiye yunanistanf etö fetöcü terör terörist kaçak
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