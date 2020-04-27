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  3. 27 Nisan 2020 07:49

Yunanistan'ı koronavirüs de durdurmadı! Hala taciz ediyorlar

Ege denizinde tam 18 Türk adası ve 2 Türk kayalığını işgal eden imzalı antlaşmalara rağmen 16 adayı silahlandıran Yunanistan yeni tahrikler peşinde. Yunanistan, 28-29 Nisan'da, adalarımıza yerleştirdiği askerlerle tatbikat yapacak.

Yunanistan'ı koronavirüs de durdurmadı! Hala taciz ediyorlar
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Yunan askerleri, Aydın Bulamaç Adası'nın batısında ve Muğla Keçi Adası'nın güneyinde gerçek mermilerle Türk karasularında su üstü hedeflere ağır silah atışı yapacak.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre adalarla ilgili gelişmeleri yakından izleyen Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, “Yunanistan'ın Kalimnos (Kilimli) Adası Liman Başkanlığı tarafından yayınlanan duyuruya, Türk Deniz Kuvvetleri, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) tarafından hiçbir tepki verilmedi.

Üzerinden su üstü hedeflere atış yapılacak Bulamaç ve Keçi adaları da 2004'ten beri Yunan işgali altında. Yunan Kalimnos Liman Başkanlığı'nın yayınladığı seyir duyurusunun yasal olmadığı ve itibar edilmemesi gerektiğinin yayınlanması gerekirdi” dedi.

‘NATO'YA ŞİKAYET EDİLMELİ'

Yalım, “Yunanistan'ın, Türk karasularında yapacağı ağır silah atışları, Ege'de can ve seyir güvenliğini tehlikeye atacaktır. ‘Yunan Ağır Silah Atışları' engellenmeli, Yunanistan; NATO, Denizcilik Örgütü, Uluslararası Hidrografi Örgütü'ne şikayet edilmelidir” çağrısı yaptı.

Sözcü

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