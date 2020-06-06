Yusuf Yerkel'in tekmesi yeniden gündem oldu

Manisa Soma’da 2014 yılında meydana gelen maden faciasında 301 maden işçisi hayatını kaybetmişti.

Yaşanan facianın ardından başlayan protesto eylemlerinde polisin müdahale ettiği bir işçiye tekme atarken fotoğraflanan dönemin Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel tepki çekmişti.

YERKEL'E FOTOĞRAFLI YANIT

Sözcü'den Damla Güler'in haberine göre, Yusuf Yerkel’in önceki günlerde ABD polisi tarafından öldürülen George Floyd ile ilgili tweet atması Twitter’da gündem oldu.

Kişisel hesabından, “ABD'deki protestoların bu kadar büyümesinin altında galiba Floyd'un öldürülme olgusunun etrafında aşikar hale gelen H. Arendt'ın ifadesiyle ‘kötülüğün sıradanlığı' olgusu yatıyor. Sıradan beyaz bir polisin korkunç bir şeyi ‘her zamanki iş' gibi yapıyor olması bardağı taşırdı” yazan Yerkel’e diğer kullanıcılar Soma’yı hatırlattı.

Sosyal medya kullanıcıları tweetin altına Yerkel’in maden işçisine tekme atarken çekilen fotoğrafını paylaşarak cevap verdi. Gelen yorumlar üzerine Yerkel’in bazı kullanıcıları engellediği görüldü.