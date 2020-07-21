Yüzbinlerce liraya bahçede 15 Temmuz anması

Demokrasi ve Milli Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz etkinlikleri için kamu kurumları yüz binlerce lira harcadı.

Birgün gazetesinden İsmail Arı'nın haberine göre Kamu İhale Kurumu’nun açıkladığı bilgilere göre, Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (TEDAŞ) 26 Haziran’da “Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Ankara Yerleşkesi’nde yapılması planlanan 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü anma etkinlikleri programına ilişkin hizmet alımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 297 bin TL teklif veren bir firma kazandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 15 Temmuz’un dördüncü yılı dolayısıyla bir dizi program düzenlediklerini bildirerek, “Bakanlığımızın binasına ‘Türkiye’nin enerjisi darbelere geçit vermez’ sloganıyla ışıklı bir animasyon yansıttık. 20 bin lümen lazer projeksiyon, 7 lazer ve 106 parça ışık kullanıldı. Biz şu mesajı vermek istedik burada; ne 15 Temmuz’u ne de o gece yitirdiğimiz canlarımızı hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız” dedi.

KOCAELİ’DE 315 BİN TL

AK Partili Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı da 15 Temmuz etkinliği için binlerce lira harcadı. AK Partili belediye, “15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı organizasyonu için sahne dekor, ses sistemi, ışık sistemi kurulumu ve canlı yayın hizmet alımı işi” için 6 Temmuz’da ihale düzenledi. İhaleye tek başına katılan ve 315 bin TL teklif veren şirket ihaleyi aldı.

Kocaeli Milli İrade Meydanı’nda düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri, protokol konuşmalarıyla başladı ve ardından da dualar okundu. Etkinlikte, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’a sancak teslimi yapıldı ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından ‘Kurtuluş Senfonisi’ sahnelendi.