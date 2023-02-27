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Yüzde 45'i yok olan Burdur Gölü toz bulutuyla kaplandı

Yüzde 45'i yok olan Burdur Gölü toz bulutuyla kaplandı
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Son yıllarda yüz ölçümü yüzde 45 azalan Burdur Gölü'nün kuruyan alanlarındaki tozlar, rüzgarla havalanarak etrafa saçılırken, toz bulutuna neden oluyor.

Bölgede yaşanan hidrolojik kuraklık ve aşırı su kullanımı sonucu Burdur Gölü'nün yüz ölçümü, son yıllarda yüzde 45 azaldı. Burdur Gölü'nün Bağlar Mahallesi, Çerçin, Askeriye, Karakent, İlyas, Kumluca, Yazıköy, Hacılar, Kuruçay ve Çendik köylerine kıyısı ile Isparta'nın Gölbaşı, Senir, Kılıç, Ardıçlı köylerinin kıyısında büyük toz alanları ortaya çıktı. Toprakta çatlamaların gözlendiği gölün Isparta'daki kıyıları, tamamen kurudu. Gölün kuru alanlarındaki tozlar ise rüzgarlı havalarda etrafa saçılıyor. Toz bulutu, göle yakın yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkiliyor. 

DHA

Etiketler burdur gölü toz bulutu
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