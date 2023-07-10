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Zonguldak'ta şaşırtan görüntü: Denizden sürüklenen atıklar...

Zonguldak'ta şaşırtan görüntü: Denizden sürüklenen atıklar...
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Zonguldak'ta sağanağın ardından denize sürüklenen atıklar limanda şoke eden görüntü yarattı.

Kentte 2 gün süren kuvvetli yağışla debisi yükselen Üzülmez Deresi'nin denize sürüklediği atıklar, Zonguldak Limanı'nda toplandı.

Çok sayıda plastik şişe, ilaç şişesi, turşu bidonu, ağaç ve odun parçası ile çeşitli atıklar dalgaların etkisiyle sahil şeridini kirletti.

Bu arada dereden akan çamurlu su da denizin rengini değiştirdi.

Etiketler liman atık zonguldak
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