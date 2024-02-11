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Zorla evlendirilmek istenen çocuk için Bakanlık devrede

Zorla evlendirilmek istenen çocuk için Bakanlık devrede
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyadaki "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımı üzerine harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bir sosyal medya hesabından yapılan "16 yaşındaki kız çocuğu zorla evlendirilecek" paylaşımının ihbar kabul edildiğini ve paylaşıma konu çocuğun devlet korumasına alınacağını duyurdu.

Bakanlıktan paylaşımlara ilişkin açıklama yapıldı. İhbar kabul edilen paylaşımın hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerinin ve emniyet birimlerinin ivedilikle harekete geçtiği belirtilen açıklamada, "Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından paylaşımlara konu olan çocuk devlet korumasına alınacak, hukuki süreç bakanlığımızca takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

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