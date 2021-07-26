  1. Anasayfa
  2. Kadın
  3. Açık ternli ve renkli gözlüler dikkat

Açık ternli ve renkli gözlüler dikkat

Açık ternli ve renkli gözlüler dikkat

Gözler ve göz çevresi yüzün en önemli bölgelerinin başında geliyor.Güzelliğin önemli unsurlarından biri de güzel ve genç bakışlardır. Ancak yorgunluk ve yaşlılık belirtileri de önce göz çevresinde kendini belli etmeye başlıyor.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hakan Yüzer konu hakkında önemli bilgiler verdi.

Yüzün en hassas cilt bölgesi göz çevresidir.Yaşlanma belirtilerinin de kendini göstermeye başladığı yerlerin başında da yine göz çevresi geliyor.Göz çevresindeki kırışıkların oluşmasındaki en büyük neden göz çevresi cilt yapısının ince olması geliyor.Buna bağlı olarak bu bölgedeki kolajen ve elastin üretimi azalmaya başladığı zaman kırışıklarda oluşmaya başlar.İnce cilt yapısına ait olan bu bölge aynı zamanda da sürekli hareket halindedir.Sık sık tekrarlanan mimik hareketleri de (gözleri kısmak gibi..) göz çevresindeki kırışıkların oluşmasında etkendir.

 Kırışıklık oluşumlarını hızlandırıcı faktörler nelerdir ?

Güneş ışınlarının verdiği hasar,göz çevresinde bulunan kasların çok sık çalışması,sigara ve alkol,yoğun yaşanan stres,iklim koşulları,dengesiz beslenme,az su tüketimi,göz makyajı yoğun yapmak ve makyajı temizlenmemek gibi..faktörler göz çevresinde kırışıklık oluşumunu hızlandırır.

Ayrıca cildin kuru olması,açık tenli ve renkli gözlü olmak da faktörlerden biridir.Çünkü açık ten ve renkli göz rengine sahip kişiler güneş ışınlarına daha duyarlıdır ve gözlerini korumak için daha fazla kısarlar.Sık yapılan bu harekette göz çevresinin yaşlanmasında etkili olur.Koyu ciltli kişilerin derisi daha kalın olduğu için özellikle yağlı cilde sahipse kırışıklık oluşumuna karşı daha dayanıklıdır.

Göz çevresi hangi yaşlarda kırışmaya başlar ?

Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar kişiden kişiye değişim gösterir.Bazılarında 20'li yaşlarında oluşmaya başlarken bazılarında 30'lu yaşlarda meydana gelmeye başlar.Ancak ilerleyen yaşla birlikte kalıcı olmaya başlar ve giderek derinleşir..Erkek ya da bayan fark etmeksizin iki cinste de görülür.Göz çevresi kırışıklıkları herkes için can sıkıcı bir sorundur ve özgüveni de olumsuz etkiler.

Göz çevresi kırışıklarının tedavisi nedir ?

Göz çevresi kırışıklarının tedavisi için mezoterapi,botoks,dolgu ve plexr ameliyatsız uygulamaları vardır.Bunların yanında göz çevresi estetiği için direkt ameliyat olma seçeneği de vardır.Ancak ameliyat olmaya soğuk bakanlar için Plexr tedavisi en uygun seçenek olacaktır.Yalnız Plexr adı altında şu anda bir çok patentsiz uygulamalar mevcut.Bu duruma hastaların dikkat etmesi gereklidir.

 

Etiketler yaşlanma yaşlılık
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sınıfının en büyüğü: Mavi Vatan'ın bekçisi TCG Bayraktar'ın içi ilk kez görüntülendi
Mide bulandıran olay! Köpeğe tecavüz eden sapık gözaltına alındı
Ece Erken'in olaylı gecesi! Hesap 20 bin TL gelince mekan karıştı
Sıfır km otomobilde ÖTV indirimi için kötü haber
Bayram geldi geçti, piyasaların ateşi sönmedi! İşte Dolar, Altın ve Euro'da son durum
Yeni bir salgın başladı: İlk kez insandan insana bulaştı, tedavisi yok
Ebru Şallı ile Uğur Akkuş lüks yatta aşka geldi
Meteoroloji'den bir uyarı daha! Hem sıcak hem kuvvetli yağış geliyor
SİT derecesi düşürüldü... Türkiye'nin cennet koyu ''delik deşik'' edilecek
Senem Kuyucuoğlu yeni kız arkadaşıyla aşka geldi