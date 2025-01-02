İşte 2024'ün ''Allah kahretsin'' dedirten en acı rakamı...

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'na göre, aralık ayında 26 kadın olmak üzere 2024 yılının tamamında toplam 421 kadın erkekler tarafından katledildi. 77 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayda geçti.

Aralık 2024'te 26 kadın erkekler tarafından katledildi. 1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında toplamda 421 kadın erkekler tarafından katledildi. 77 kadının ölümü ise şüpheli olarak kaydedildi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, "Aralık 2024 Kadın Cinayetleri Raporu"nu kamuoyu ile paylaştı.

Katledilen kadınlardan 12'si evli, 6'sı bekar, 2'si dini nikahlı, 7'sinin medeni durumu ise bilinmiyor. Rapora göre, 1-31 Aralık 2024 tarihleri arasında 26 kadın erkekler tarafından katledildi. Aynı dönemde 16 kadının ölümü şüpheli olarak kayıtlara geçti.

Resmi verilerden elde edilen bilgiye göre katledilen kadınlardan en küçüğü 17, en büyüğü ise 80 yaşında.

Kadınları katledenlerin ilişkilerine göre dağılımı

• 11'i şüpheli ölüm kapsamında,

• 8'i aile içinden,

• 4'ü boşanma veya ayrılma aşamasındaki kişiler,

• 3'ü birlikte ilişki yaşadığı kişiler,

• 1’i diğer kişilerden oluşuyor.

Kadınların öldürülme yöntemleri

• 14’ü ateşli silahlarla,

• 5’i kesici aletlerle,

• 2’si boğularak katledildi.

Cinayetlerin gerçekleştiği yerler

• 19’u kadınların kendi evlerinde veya yaşadığı alanlarda,

• 2’si kırsal ve sulak alanlarda,

• 3’ü kamusal alanlarda,

• 3’ü diğer mekanlarda.

1 Ocak - 31 Aralık 2024 tarihleri arasında ise toplamda 421 kadın erkekler tarafından katledildi. 77 kadının ölümü de şüpheli olarak kaydedildi.

Katledilen kadınlardan 201’i evli, 137’si bekar, 15’i dini nikahlı, 68’inin medeni durumu ise bilinmiyor.

Öldürülen kadınların katilleri 159’u aile içinden, 101’i boşanma veya ayrılma aşamasındaki kişiler tarafından, 42’si birlikte ilişki yaşadığı kişiler, 8’i tanımadığı erkekler ve 5’i kimliği bilinmeyen kişilerden oluştu. Katiillerin 30’u "diğer kişilerden oluşurken 77’si şüpheli ölüm kapsamında yer aldı.

Yıl boyunca kadınların 228’i ateşli silahlarla, 88’i kesici aletlerle, 61’i boğularak,17’si yüksekten düşme, 27’si diğer şekillerde katledildi.

Cinayetlerin gerçekleştiği yerler

• 239’u kadınların kendi evlerinde veya yaşadığı alanlarda,

• 45’i kırsal ve sulak alanlarda,

• 38’i işyerlerinde,

• 86’sı kamusal alanlarda,

• 13’ü bilinmeyen veya diğer mekanlarda.

Şehir Bazlı Dağılım

Toplamda 66 farklı şehirde kadın cinayetleri gerçekleşti.

• İstanbul: 65 vaka.

• İzmir: 26 vaka.

• Ankara: 25 vaka.

• Antalya: 20 vaka.

• Mersin: 18 vaka.

• Adana ve Antep: 17 vaka

• Kocaeli, Sakarya ve Samsun: 10 vaka