Kadına şiddetle mücadele ayında 30 günde 32 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (KCDP), Kadına Şiddetle Mücadele Ayı olan Kasım ayında 30 günde 32 kadının öldürüldüğünü açıkladı.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu tarafından yapılan açıklamada 32 kadından 26'sının ölümünün "şüpheli olduğunu" belirtildi.

İşte KCDP tarafından açıklanan Kasım ayı raporu:

Yedi kadının öldürülme nedeni ilişkiyi reddetmek, ayrılmak istemek veya barışmak istememek.

23 kadının ölüm nedeni bilinmiyor.

En çok kadın cinayeti İstanbul’da işlendi.

Kadınların yüzde 53’ü evli olduğu erkek tarafından öldürüldü.

Cinayetlerin yüzde 63’ü evde işlendi.

16 kadın silahla vurularak, sekizi boğularak, altısı kesici aletle, biri de darp edilerek katledildi.

Bir kadının nasıl öldürüldüğüyse tespit edilemedi.