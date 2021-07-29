Pandeminin en ilginç araştırması: Seks oyuncağı satışları patladı!

Seks oyuncakları üreten bir firmanın 'Mastürbasyon Raporu'na göre pandemi kısıtlamaları yüzünden yeni tanışma ve temas fırsatları kaybolurken, flört uygulamalarına rağbet arttı.

Covid-19 pandemisi, insanların arasına "sosyal mesafe" adı altında fiziki teması engelleyen kısıtlamalar getirirken, toplu buluşmalar, maske kullanımı ve benzeri önelemlerle insanların sosyalleşme imkanları gittikçe azaldı.

Yeni kişilerle tanışma ve ilişki kurma fırsatları azalan insanların "flört uygulamaları", porno siteleri ve seks oyuncaklarına yöneldiği gerçeği, bir araştırma tarafından belgelendi.

İsveç'te yürütülen geniş çaplı araştırmaya katılanların yüzde 60'ı pandemi sırasında çok çeşitli açılardan dijital seks alışkanlıklarının değiştiğini söyledi. İsveçli seks oyuncakları üreticisi LELO'nun hazırladığı "Mastürbasyon Raporu"na göre erkekler daha fazla porno izlediklerini, kadınlar daha fazla seks oyuncağı kullandığını belirtti.

İSVEÇLİLERİN YÜZDE 45'İ PANDEMİ BOYUNCA YENİ BİR KİŞİYLE CİNSEL TEMAS KURMAMIŞ

Barlarda ya da spor salonlarında tanışma fırsatları azalırken, LELO'nun raporunda, yeni cinsel temasların publar yerine online ya da flört uygulamaları üzerinden kurulmasının dört kat daha yaygın hale geldiği saptandı.

Sosyal mesafe ve kısıtlamalar her şekilde temasın önüne geçmeye çalışırken, İsveçlilerin yüzde 45'i pandemi sırasında yeni bir kişiyle cinsel temas kurmadıklarını belirtti. Her 10 kişiden biri online flörte yönelirken, araştırmaya katılanların sadece yüzde 2'si geçen yıl yeni bir kişiyle restoranda tanıştığını söyledi.

KADINLAR HİÇ OLMADIĞI KADAR SEKS OYUNCAKLARINA İLGİ GÖSTERDİ

Pornoya ilgisi artan erkeklerin 10'da birinden fazlası, artık pandemi öncesine kıyasla daha fazla porno izlediğini kaydetti. Kadınların pornoya ilgisinde artış görülmezken, seks oyuncaklarına hiç olmadığı kadar ilgi gösterdikleri belirlendi. Pandemi öncesine kıyasla daha fazla porno izlediğini söyleyen kadınların oranı yüzde 1'de kalırken, seks oyuncaklarına yönelen kadınların oranı pandemi öncesine göre 5 kat arttı.

LELO Pazarlama ve İletişim Müdürü Elvira Eriksson, Mastürbasyon Raporu'nu, "Pandemi döneminde cinsel ilişkilerimizin azalması şaşırtıcı değil. Kısıtlamalar ve enfeksiyon korkusu, özellikle yeni insanlarla fiziksel temaslarımızı azalttı" diye değerlendirdi.

"Pandeminin, daha fazla kadının seks oyuncaklarını ve onunla ilgili tüm olumlu şeyleri keşfetmeye cesaret etmesine katkıda bulunmasının ilginç olduğunu düşünüyoruz" diye devam eden Eriksson, mastürbasyonu, 'kişinin kendini tanıması ve cinselliğini geliştirmesi için önemli bir araç' diye niteledi.

LELO adına kanaat ve pazar araştırma şirketi Kantar Sifo tarafından yapılan anketin istatistikleri, 18 ila 79 yaşları arasındaki katılımcılardan çevrimiçi olarak toplandı. Anketin sonucunun ulusal düzeyde temsili olduğu kabul edildi.

Daha önce İsveç'in İskandinav komşuları dahil, çok sayıda ülke, karantinalar ve sosyal kısıtlamalar yüzünden azalan cinsel temaslar nedeniyle seks oyuncaklarının satışlarında artış bildirmişti.

Sputnik