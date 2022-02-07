Türk mutfağı vegan kitap oldu; tarladan sofraya Turkish Vegan Mutfak…

Alanında "ilk"lerden olma özelliği taşıyan Araştırmacı – Yazar Derya Manav’ın kitabı, İklim krizi ile mücadelede yeni bir sayfa açarken, sağlıklı ve pratik yemekler için önemli şifreler veriyor.

‘Tarladan sofraya ‘ürünlerimiz Turkish Vegan Mutfak adıyla kitap oldu.

Araştırmacı – Yazar Derya Manav, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden derlediği sebze , meyve ve tarifleri kitap haline getirdi.

Siyah – Beyaz Yayınevi tarafından yayımlanan Turkish Vegan Mutfak, aslında Osmanlı mutfağından günümüze dek gelenek ve göreneklerimizin, anne ve anneanne mutfağının örneklerinin, lezzet, sağlık, mutluluk ve keyif olarak bir yansıması.

Son yıllarda Vegan beslenme alışkanlığının da artması sonrasında alanında ilk’lerden olma özelliği taşıyan Turkish Vegan Mutfak, bir yandan sofralara ekonomi ve sağlık taşırken, bir yandan da et kullanılmadan lezzetli sofralar kurmanın şifrelerini veriyor.

Kitabın yazarı Derya Manav, yaşadığı sağlık sorunları sonrasında yöneldiği Vegan yaşam tercihinin zaman içinde böyle bir kitaba dönüştüğünü belirterek, şunları söyledi:

‘Aslında kolay ulaşılabilen, ekonomik, lezzetli ve sağlıklı bir tercih Türk vegan mutfağı. Dünyanın en lezzetli sebze ve meyvelerinin üretildiği bu topraklar bizlere sağlık ve şifa sunuyor. Vegan olsun – olmasın herkes bu tariflerden yararlanarak mide, beden ve ruh sağlığını daha güçlü kılabilir. Üstelik çok pratik ve kolay. Dünyamızda gıdaya erişimin her geçen gün zorlaştığı ortada. Bu durumda et yerine nohut ya da mercimek ve belki mantar, yanında besleyici olarak ıspanak, semizotu kullanmak hem besleyici ve pratik, hem sağlıklı. Bu kitabın yaratacağı yeni yönelimlerle İklim krizi ile mücadele ve bilinçlendirmeye de bir ölçüde yeni soluk getireceğine inanıyorum. Malum mevcut beslenme anlayışımız doğal kaynakları çok fazla tüketme yönünde. Oysa Turkish Vegan mutfak insanlığın geleceği adına da sevgi şifreleri veriyor’.