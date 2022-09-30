Yasak ilişkilerin en çok artığı ay belli oldu!

Yapılan bir araştırmaya göre çiftler eylül ayıyla birlikte içerisinde bulundukları ilişki dışında yeni bir ilişki arayışına yönelerek aldatma eğilimi gösteriyor.

Flört sitesi Illicit Encounters'ın 2 bin kişi üzerinde yaptığı yaptığı bir araştırma, insanların salgın öncesi ve sonrasında ilişki davranışlarını mercek altına aldı.



Araştırmaya göre sonbaharın gelmesiyle birlikte 'mutsuz kişiler yeni bir başlangıç' arayışına girdiği için aldatma oranı yüzde 22 oranında artıyor.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre erkek ve kadınlar bunu yaz aylarında tatildeyken partnerlerine uzun süre maruz kalmış olmakla açıklarken; bu durum partnerlerini daha az çekici kılıyor.

Şimdiye dek yeni ilişkiye başlama konusunda yılbaşı gerekçe olarak gösterildiği için ocak ayı en popüler 'yeni ilişki ayı' diye biliniyordu. Ancak bu yeni araştırmayla eylül ayı, ocak ayını tahtından indirdi.

'SEX-TEMBER GELDİ'

Koronavirüs salgını döneminde flört platformları ey yoğun zamanlarını yaşadı. Karantinaların kaldırılması ve insanların ofislerine geri dönmesiyle birlikte ise her 5 kişiden biri, işyerinde aldatma ihtimallerinin arttığını söyledi.

Illicit Encounters'ın Seks ve İlişki uzmanı Jessica Leoni Eylül ayının İngilizce karşılığı 'September' kelimesine atıfta bulunarak, "Sex-tember geldi. Bu da yasak ilişkilerin artacağı anlamına geliyor. Bu yıl bu durum daha da belirgin olacak çünkü evden çalışma yavaş yavaş sona eriyor ve çoğumuz ofise dönüyoruz. Yasak ilişkiler genellikle Ocak ayında zirveye ulaşır. Ancak yılbaşındaki aldatma oranları hala çok yüksekken, sonbahar şimdi evlilik ya da ilişki dışı ilişkiler için en yoğun zaman haline geldi" dedi.

Sputnik Türkiye