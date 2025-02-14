124 yıllık Picasso tablosundaki gizemli kadının sırrı çözüldü

Pablo Picasso'nun 1901 yılında çizdiği bir portrenin altında gizli bir kadın çizimi keşfedildi. Araştırmacılar gizemli kadın resminin tuvallerin tekrar kullanılmasından kaynaklanabileceğini belirtti.

Londra’daki Courtauld Sanat Enstitüsü'nde yapılan araştırmalar sonucunda, Pablo Picasso'nun "Mateu Fernández de Soto Portresi" adlı eserinde saklı bir kadın figürü ortaya çıktı.

NTV'de yer alan habere göre Picasso, o dönemde para sıkıntısı çektiği için sıkça eski tuvalleri yeniden kullanıyordu. X-ışını ve kızılötesi görüntüler kullanarak yapılan incelemelerde, portre altındaki gizemli kadının figürü net bir şekilde görünmeye başladı. Eski resimleri beyazlatmak yerine, Picasso'nun tarzı, yeni figürlerin önceki figürlerin üstüne eklenmesiydi.

Enstitüye göre, bu kadın figürünün, "Mateu Fernández de Soto Portresi" adlı resme dönüşmeden önce yapılmış olma ihtimali yüksek.

GİZEMLİ KADIN KİM?

Keşfi, sanat dünyasında büyük bir heyecan yarattı. Ancak, kadın figürünün kimliği henüz belirlenemedi. Kadının başı, kavisli omuzları ve topuz saç modeli gibi detaylar tablo üzerinde net bir şekilde görülebiliyor. Picasso'nun diğer portrelerine benzeyen bu figür, bir model, arkadaş ya da sevgili olabilir.

MAVİ DÖNEMİ VE DÖNÜŞÜMÜ

Picasso, 1901 yılında Paris’e geldiğinde renkli bir Empresyonist tarzı tercih ederken, yılın ilerleyen dönemlerinde Mavi Dönemi olarak bilinen daha kasvetli ve duygusal bir stile geçiş yaptı. Bu dönüşümün ilham kaynağının, Picasso’nun yakın arkadaşı Carlos Casagemas'ın intiharı olduğu düşünülüyor.

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