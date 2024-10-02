Hurdacının bulup evine astığı tablo Picasso'nun milyonluk eseri çıktı

İtalya'da hurdacılık yapan bir kişinin bulup onlarca yıldır evinin duvarına astığı ve tablo ünlü ressam Picasso'nun eseri çıktı. Uzmanlar tablonun şu an ki güncel değerinin 6 milyon Euro civarında olduğunu açıkladı.

İtalya'da hurdacılık yapan Luigi Lo Rosso 1960'lı yıllarda bir evin bodrum katında tablo buldu. Luigi Lo Rosso'nun bulduğu ve 50 yılı aşkın süredir sakladığı eser, Picasso'nun çıktı.

1962 yılında Capri'deki bir villanın bodrumunu temizleyen adam, bir kadının dağınık yüzünü tasvir eden bir tuval buldu. Sol üst köşede 'Picasso' imzasının açıkça görülebilmesine rağmen, o zamanlar 24 yaşında olan Lo Rosso için bu isim hiçbir şey çağrıştırmadı ve tuvali eve götürüp oturma odasına asmaya karar verdi.

The Guardian'ın haberine göre; 2000'li yılların başında Lo Rosso'nun en büyük oğlu, ebeveynlerine oturma odasında asılı duran tablo ile Picasso'nun okul kitaplarında tasvir edilen eserleri arasındaki güçlü benzerliğe dikkat çekti ve böylece tablonun sırrı ortaya çıktı.

Aile sonunda, aralarında tanınmış bir sanat dedektifi olan Maurizio Seracini'nin de bulunduğu bir uzman ekibini aradı. Yıllar süren karmaşık soruşturmaların ardından, sanat eserlerinin değerlemeleri, restorasyonları ve atıflarıyla ilgilenen Arcadia Vakfı'nın bilimsel komitesi üyesi ve grafolog Cinzia Altieri, bugün değeri 6 milyon avro (5 milyon sterlin) olan tablodaki imzanın Picasso'ya ait olduğunu doğruladı.

Lo Rosso ailesinin oturma odasında bulunan ve şu anda Luigi'nin oğulları tarafından Milano'da bir kasada saklanan tabloya altı milyon euro değer biçildi ancak aile tabloyu satmayacağını açıkladı.