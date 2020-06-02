Acun Ilıcalı, ödül malikanesinin sahibini açıkladı

TV8 ekranlarında yayınlanan 'Survivor'da bu yıl corona virüs nedeniyle seyahat yapılamadığı için ödüller değişmişti. Farklı ülkelere seyahat edemeyen yarışmacılar için Dominik Cumhuriyeti'nde lüks bir malikane ayarlanmıştı. Herkes bu malikanenin sahibini merak ederken, evin Marc Anthony'e ait olduğu iddia edilmişti. Ancak dün akşam yayınlanan 94. bölümde Acun Ilıcalı, malikanenin gerçek sahibi açıkladı.

'Survivor' dün akşam 94. bölümüyle ekranlara geldi. Ödül oyunu heyecanının yaşandığı gecede, kazanan takım malikanede kurulan spa merkezinde rahatlayacaktı.

Çekişmeli geçen oyun sonrası kazanan gönüllüler takımı oldu. Seremonide konuşan Acun Ilıcalı ise ödül malikanesinin sahibini açıkladı.



Survivor'da ilk haftalardan bu yana büyük ödüllerde lüks malikane kullanılıyordu. Daha önce Hakan Hatipoğlu, malikanenin sahibinin ünlü şarkıcı Marc Anthony olduğunu söylemişti.



Bu haftaki ödül oyununda ise Acun Ilıcalı,malikanenin son defa kullanılacağını belirterek sahibi olan kişiyi de açıkladı.



Ilıcalı, ödül oyununu kazanan gönüllüler takımıyla yaptığı konuşmada, villanın sahibinin ABD’li rapçi Pitbull olduğunu söyledi.



Gönüllüler takımı ise villanın kime ait olduğunu villadaki Pitbull yazılarından dolayı bildiklerini ifade etti.



Acun Ilıcalı, "Survivor'da Pitbull'un evini tamamladık. Neden garip bir ev ödülü vermeyelim? Var kafamda bir şeyler açıklayacağım" dedi.