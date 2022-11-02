Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın İbrahim Tatlıses taklidi tepki topladı

Cadılar Bayramını kızlarıyla kutlayan Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz, çektiği video ile büyük tepki topladı.

Acun Ilıcalı'nın ikinci eşi, Yasemin ve Leyla'nın anneleri Zeynep Yılmaz, sosyal medyadan paylaştığı video ile tepki çekti. İbrahim Tatlıses şarkısı eşliğinde eğlendikleri anları, "Bize her gün Halloween" diyerek paylaştı, Zeynep Yılmaz'ın el hareketi ise büyük tepki çekti. Tatlıses'in vurulmasının ardından geçirdiği beyin ameliyatı sonrası bir kolunun felçli kalması ve bunun taklit edilmesi tepki çekti.

DANSINI VE FELÇLİ KOLUNU TAKLİT ETTİ

Sosyal medyadan sık sık paylaşım yapan Zeynep Yılmaz, bu kez kızlarıyla eğlendiği anları paylaştı. Şimdilerde Malibu'da yaşayan Zeynep Yılmaz, Instagram'ın hikaye kısmından İbrahim Tatlıses'in taklidini yaptı.



Sadece dansını değil, Tatlıses'in kafasından vurulmasından sonra bir elinin felçli kalmasını da taklit edince, tepkiler çığ gibi büyüdü. Tatlıses'in hayranları Zeynep Yılmaz'ın özür dilemesini bekliyor.

BİR TEPKİ DE YAKIN DOSTUNDAN!

Zeynep Yılmaz'a bir tepki de yakın dostu Seren Serengil'den geldi. Serengil, Söylemezsem Olmaz yayınında Zeynep Yılmaz'ı ayıplayarak, İbrahim Tatlıses'ten özür dilemesi gerektiğini söyledi.