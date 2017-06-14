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  3. 14 Haziran 2017 08:02

Algı Eke ve İnan Ulaş Torun gizlice evlendi

Eski sevgililerine şiddet uyguladığı iddialarıyla gündeme gelen oyuncu İnan Ulaş Torun ile Algı Eke'nin sessiz sedasız evlendiği ortaya çıktı.

Algı Eke ve İnan Ulaş Torun gizlice evlendi
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Eski sevgililerine şiddet uyguladığı iddia edilen oyuncu İnan Ulaş Torun ve bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Algı Eke’nin gizlice hayatlarını birleştirdiği ortaya çıktı.

MEMLEKETİNDE EVLENDİ

HT Magazin'den Neziha Kartal'ın haberine göre, bir süredir ortalıkta görünmeyen çift, iddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından 1 Haziran tarihinde Torun’un memleketi Akhisar’da nikâh masasına oturdu.

Sade bir törenle hayatlarını birleştiren çift, sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapmadı. Torun ve Eke, balayı için Ege sahillerini tercih etti.

Habertürk

inan ulaş torun , algı eke