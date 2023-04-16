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Alişan o paylaşım sonrası çıldırdı: Adisiniz, şerefsizsiniz...

Alişan o paylaşım sonrası çıldırdı: Adisiniz, şerefsizsiniz...
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Sosyal medyada söylediği iddia edilen bir sözü gören Alişan, paylaşımı alıntılayarak tepki gösterdi.

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken isimlerden Alişan kendisine ait olduğu iddia edilen bir açıklamanın dolaşıma girmesiyle çileden çıktı.

Millet İttifak'ına dair "Olur da iktidara gelirseniz beni vatandaşlıktan çıkarın" dediği iddia edilen Alişan çok kızdı.

Bu açıklamanın çok paylaşılması sonrası sinirlenen Alişan sert çıktı ve "Gerçekten şerefsizsiniz, adisiniz, haysiyetsizsiniz… Her seçimde bunu yapmaktan bıkmadınız. Kıme demişim bunu? Benim bir tane vatanım var ve vadem dolduğunda vatanımda öleceğim. Benim sn cumhurbaşkanına olan sevgimi ve saygımı herkes bilir. Bunu da söyliyim" dedi.

Bu yorumu yaydığını düşündüğü kişiye karşı ağzını bozan Alişan " P.ç, benim vatanım belli oğlum senin vatanın neresi şerefsiz!!!" diyerek isyan etti.

Etiketler alişan millet ittifakı tepki
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