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Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık: Tam 15 yıl sonra...

Arka Sokaklar'da şoke eden ayrılık: Tam 15 yıl sonra...

Arka Sokaklar'da ilk sezonda dahil olan Tekin karakterini canlandıran Onur Bay diziye veda etti.

Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizileri arasında yer alan Arka Sokaklar, 18 Haziran'da 594. bölümle sezon finali yapacak.

TV100'de yer alan habere göre; Diziye ilk sezonda dahil olan Tekin karakterini canlandıran Onur Bay, yeni sezonda olmayacak.

Arka Sokaklar dizisinin sezon finali öncesi bir ayrılık haberi geldi. 15 yıldır dizide Tekin rolüne hayat veren Onur Bay'ın projeye veda edeceği ortaya çıktı. 25 yaşındaki Bay, 10 yaşından beri dizide oynuyor.

Onur Bay 15 yıl sonra Arka Sokaklar dizisine veda ediyor.

 

TV100

Etiketler ARKA SOKAKLAR ARKA SOKAKLAR VEDA arka sokaklara veda
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