Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile ünlenen komedyen Atalay Demirci'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ATALAY DEMİRCİ KİMDİR?

Acun'un hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz programı ile tanınan Atalay Demirci 8 Temmuz 1976'da Ankara'da doğdu. Demirci komedi standuplarının yanında radyo sunuculuğu, yazarlık, şairlik ve oyunculukta yapıyor.

Sahneye ilk kez 1999 yılında çıkan 34 farklı ülkede 3 binden fazla gösteri yapmıştır. Yetenek Sizsiniz adlı program ile çıkış yapan Demirci, "Hop Dedik: Deli Dumrul" ve "Güvercin Uçuverdi" adlı filmlerde oynadı.