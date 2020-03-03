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  3. 03 Mart 2020 18:55

Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası

FETÖ'den yargılanan komedyen Atalay Demirci, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Atalay Demirci'ye FETÖ'den 5 yıl hapis cezası
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Acun Ilıcalı'nın hazırladığı Yetenek Sizsiniz yarışması ile ünlenen komedyen Atalay Demirci'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği nedeniyle yargılandığı davada 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

ATALAY DEMİRCİ KİMDİR?

Acun'un hazırlayıp sunduğu Yetenek Sizsiniz programı ile tanınan Atalay Demirci 8 Temmuz 1976'da Ankara'da doğdu. Demirci komedi standuplarının yanında radyo sunuculuğu, yazarlık, şairlik ve oyunculukta yapıyor.

Sahneye ilk kez 1999 yılında çıkan 34 farklı ülkede 3 binden fazla gösteri yapmıştır. Yetenek Sizsiniz adlı program ile çıkış yapan Demirci, "Hop Dedik: Deli Dumrul" ve "Güvercin Uçuverdi" adlı filmlerde oynadı.

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