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  3. Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı

Aylık gelirinin 160 bin TL olduğunu söylemişti: Bahar Candan'dan ilginç asgari ücret çıkışı

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Bir süre önce 11 milyon TL'lik bakiyesini paylaşan Bahar Candan'dan asgari ücretle ilgili ilginç bir çıkış geldi.

İşte Benim Stilim yarışmasıyla tanındıktan sonra gerek paylaşımları gerekse de açıklamalarıyla gündem olan Bahar Candan lüks yaşantısıyla ve otelde konaklamasıyla sık sık gündeme geliyor.

Aylık gelirinin 160 bin TL'den fazla olduğunu söyleyen Candan Onlyfans'ta da erotik pozlar paylaşarak ayda 1 milyon TL kazandığını açıklamıştı.

Bu açıklamalarla adından söz ettiren Candan asgari ücretin 8500 TL olduğunu duyduktan sonra bir karar aldı. Yatakta uzanan Bahar Candan açıklamasında "Asgari ücretle yaşamaya karar verdim" dedi.

Bahar Candan'ın "Her ay 8.500 Türkiş lirası harcayarak nasıl yaşayacağımı göreceğim" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Fenomeni görenler "Herkes ekmek derdinle bu dalga geçer gibi" yorumları yaptı.

 

Etiketler asgari ücret bahar candan yorum
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