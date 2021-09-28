Bahar Candan'ın 3 aylık otel masrafı şoke etti

Katıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, Söylemezsem Olmaz programında soruları yanıtladı. Kaldığı otele 3 ay için 1 milyon TL ödediğini belirten Candan, ''Aynı parayı bence herkes harcıyor'' dedi.

İşte Benim Stilim yarışması ile Türkiye'ye adını duyuran ve yıllar geçmesine rağmen bir şekilde gündemde kalmayı başaran Bahar Candan, Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil ve Bircan Bali'nin konuğu oldu.

"3 AYDA 1 TRİLYONLUK OLUYORUM"

Program sırasında lüks yaşantısından bahseden Bahar Candan, kaldığı otel hakkındaki soruyu "Ben 3 ayda 1 trilyonluk oluyorum" diyerek yanıtladı.

"AYNI PARAYI HERKES HARCIYOR"

Bunun üzerine "Peki, o kadar kazanıyor musun?" diye soran Serengil ise Bahar Candan'dan "Benim ülkemize şöyle bir artım olabilir: Ben Euro bazlı alışveriş yapıp, konaklayıp, yiyorum ve bunu ülkemizde yapıyorum. Aynı parayı bence herkes harcıyor" cevabını aldı.