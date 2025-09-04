  1. Anasayfa
  2. Magazin
  3. Berna Laçin, Ergin Ataman'ı hedef aldı, ortalık karıştı!

Berna Laçin, Ergin Ataman'ı hedef aldı, ortalık karıştı

Berna Laçin, Ergin Ataman'ı hedef aldı, ortalık karıştı
Güncelleme:

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider olarak tamamlarken, ünlü oyuncu Berna Laçin'in A Milli Takımımızın koçu Ergin Ataman'ı fazla kiloları yüzünden eleştirmesi tepki topladı.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı.

Tüm Türkiye 12 Dev Adam'ın başarısını kutlarken, ünlü oyuncu Berna Laçin'in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım tepki çekti.

Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı hedef aldı. Berna Laçin,  “Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile; az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede “ ifadelerini kullandı.

A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyorA Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyorSpor

 

 

text-ad
Etiketler berna laçin 12 dev adam A Milli Basketbol Takımı ergin ataman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Süper Lig'e bir bomba daha düştü! Jose Mourinho gönderilince ilk onu aramışlar! Süper Lig'e bir bomba daha düştü! Jose Mourinho gönderilince ilk onu aramışlar! Faciayı son anda önledi... Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale Faciayı son anda önledi... Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor Yaza veda edin... Gök gürültülü sağanaklar ve kuvvetli rüzgar geliyor Kıyma makinelerinin içinden tarihe geçecek bir iğrençlik çıktı! Kıyma makinelerinin içinden tarihe geçecek bir iğrençlik çıktı! Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü Cumhuriyet Savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü 81 ildeki son seçim anketinde tüm dengeler değişti: Anketten 5 partili Meclis çıktı 81 ildeki son seçim anketinde tüm dengeler değişti: Anketten 5 partili Meclis çıktı Alzheimer hastası kadın mama verdiği köpek sayesinde bulundu Alzheimer hastası kadın mama verdiği köpek sayesinde bulundu Günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı Günlerdir haber alınamayan Türk bilim insanının nerede olduğu ortaya çıktı Karabük'teki büyük orman yangınında kafaları karıştıran ''kargalar'' detayı Karabük'teki büyük orman yangınında kafaları karıştıran ''kargalar'' detayı Google çöktü, internet durdu: İş hayatından eğitime tüm internet felç oldu! Google çöktü, internet durdu: İş hayatından eğitime tüm internet felç oldu!
Güzel oyuncunun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı Güzel oyuncunun tek imzayla kazandığı ücret dudak uçuklattı A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor A Milli Erkek Basketbol Takımımız 2025 Avrupa Şampiyonası'nda tarih yazıyor Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Melek Mosso'nun kendisini hedef alan AK Partili isme yanıtı çok sert oldu Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı Halit Yukay’a ait olduğu değerlendirilen cansız beden denizden çıkarıldı Bir güzel oyuncu daha setlerden sahnelere transfer oluyor! Bir güzel oyuncu daha setlerden sahnelere transfer oluyor! Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi fenomen güzel projeye veda etti Eşref Rüya'da yeni sezon öncesi fenomen güzel projeye veda etti Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! Dini duyguları istismar eden sözde şeyhin mal varlığı dudak uçuklattı! Yolda neyin üstünde seyahat ettiğini gören gözlerine inanamadı Yolda neyin üstünde seyahat ettiğini gören gözlerine inanamadı Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi Ekranların neşesiyle ve güzelliğiyle tanınan ünlü oyuncusu imajını baştan aşağı değiştirdi Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ? Özel'den Erdoğan'a bir rest daha: ''Sana ne, sana ne ?