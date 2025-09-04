Berna Laçin, Ergin Ataman'ı hedef aldı, ortalık karıştı

A Milli Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider olarak tamamlarken, ünlü oyuncu Berna Laçin'in A Milli Takımımızın koçu Ergin Ataman'ı fazla kiloları yüzünden eleştirmesi tepki topladı.

A Milli Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) A Grubu'nu 5'te 5 yaparak lider tamamladı.

Tüm Türkiye 12 Dev Adam'ın başarısını kutlarken, ünlü oyuncu Berna Laçin'in sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım tepki çekti.

Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman’ı hedef aldı. Berna Laçin, “Basket koçu dediğin de çakı gibi olur yahu, hem fiziksel hem duruş itibari ile; az biraz çeki düzen verseler Ataman’a, ülkeyi temsil ediyor nihai neticede “ ifadelerini kullandı.