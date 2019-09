Bir şarkı da Ceza'dan: Komedi ve Dram

Dün gece geç saatlerde YouTube'a yüklenen video, yaklaşık 12 saat içinde YouTube'da 2 milyondan fazla kez izlendi. Twitter'da da #Susamam etiketi, 300 binden fazla mesajla dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar listesinde bir numarada bulunuyor.

Ayrıca, Google'da da Şanışer, #Susamam ve diğer bazı rapçiler de bugün Türkiye'de en çok aranan terimler arasında yer alıyor. Klipte, Türkiye'nin çevre, kadın hakları, hayvan hakları, adalet, hukuk ve trafik gibi toplumsal konularda eleştirel göndermeler yer alıyor.

#Susamam videosuyla eş zamanlı olarak, rap dünyasının iki önemli ismi Ezhel ve Ceza da toplumsal konularda eleştirel göndermeler yapan rap klipleri yayınladı.

Ceza da Sayedar ve Önder Şahin de birlikte Komedi v Dram adlı klibini aynı saatlerde yayınladı. Toplumsal olaylara diğerleri kadar fazla gönderme yapmayan bu videonun izlenirliği de 450 bine yaklaştı.

İşte o şarkı:

Sayedar & Önder Şahin Ft. Ceza – Komedi V Dram Sözleri

[Giriş]

Tam isabet, bu hitabem

Kitabelere yazılıdır ifadem

Ve bir baktım ki gökyüzünde bir matem

[Nakarat: Ceza]

Komedi ve dram hep, komedi ve dram hep

Karışır birbirine karışır bu nasıl lanet

Bu nasıl hamle, bu nasıl bir cesaret

Uyanık ol yoksa seni de bulur o ihanet

[Verse 1: Sayedar]

Peşimi bırakın haydi karakteri peşine bakarak değişenler

Yeri gelince düşmanlar dost, dost da düşman neyse

Herkes koz biriktirmekte, bunlar yoz, bir doz flow enjekte

Biz neysek oyuz hep, bir oluruz, bunu hissedersin ensende

Bilmediğiniz şeyler hakkında konuşmak vasfınız

Pas tutmuş kalem ansızın, rap diline pelesenk arsızın

Dedikodular eni ve boyuna, yeni konular getirip oyuna

Yeni kapılar açtım sanan da var, kendine neyi ispatlar

Tarafını seç bu bir savaş, yanacak hedefi kaçıran

Hak bilmeyendir kaşınacak, düşmanlıktan kim kaçınacak?

Zaten dünya yangın yeri

Bize başka bir gezegen gösterin de

Gösterimle göz teması kurup onu zapt etmeli birden sözlerimle

[Nakarat: Ceza]

Komedi ve dram hep, komedi ve dram hep

Karışır birbirine karışır bu nasıl lanet

Bu nasıl hamle, bu nasıl bir cesaret

Uyanık ol yoksa seni de bulur o ihanet

[Verse 2: Ceza]

Bu ispatı, tehlike var dikkat

Her an arkana bakmazsan

Biz geldik, sanma tatbikat

Gece gündüz karışmaz

Elmas değil o feldspat

Eğer farkına varmazsan daha çok kandırırlar evlat

Daha bombardıman var

Enkaz kalkar kalkmaz kaçtın

İnsansın zaten doymazsın sen zaten her gün açsın

Korkan kim varsa kaçsın şimdiden

Sokak kararsın

Güneş izin verir bize şafağa kadar

Karışsın birbirine

[Nakarat: Ceza]

Komedi ve dram hep, komedi ve dram hep

Karışır birbirine karışır bu nasıl lanet

Bu nasıl hamle, bu nasıl bir cesaret

Uyanık ol yoksa seni de bulur o ihanet

[Verse 3: Önder Şahin]

Karanlık çöker, bu korkularını örtbas etmez

Biçim değiştirir ve burada karanlıkta bekler

Nedenler ki bin bela, bu baş belası bir kafa

Bu halde hangi tarafa baksam yine de kan ve beddua

Sen zaten kendini kurtar

Yıktın geçtin hepten mundar

Hiç yoktan bizden bunlar

Diyorum bize her yere yol var

Durumu da boktan hiç yoktan

Kan tutuyor, o da tek noksan

Ona gebe kalsan, geri kalsan

Dönüp de bakmaz kim olsan

Can çıkmaz, huy çıkmaz ama düşman uyur, Önder uyumaz

Bir ipte 3 cambaz var ama bak kime sorsan beni hiç tanımaz

Maskeni çıkarıp doğruyu yaz, dostunu tanı düşman olmaz

Yolların ayaz, toprağı kaz, yere sağlam bas seni kurnaz

[Çıkış: Sayedar]

Gitmesin ağrına, gitmesin ağrına

Işıkları yakın, çünkü zafer yakın

[Çıkış: Ceza]

Komedi ve dram, komedi ve dram

Karışır bin defa, barışır bir taraf

Bu zor bir imtihan savaşırken bir taraf

Işıkları yakın lan