Bir şarkı da Ceza'dan: Komedi ve Dram

Dün gece geç saatlerde YouTube'a yüklenen video, yaklaşık 12 saat içinde YouTube'da 2 milyondan fazla kez izlendi. Twitter'da da #Susamam etiketi, 300 binden fazla mesajla dünya genelinde en çok konuşulan başlıklar listesinde bir numarada bulunuyor.
Ayrıca, Google'da da Şanışer, #Susamam ve diğer bazı rapçiler de bugün Türkiye'de en çok aranan terimler arasında yer alıyor. Klipte, Türkiye'nin çevre, kadın hakları, hayvan hakları, adalet, hukuk ve trafik gibi toplumsal konularda eleştirel göndermeler yer alıyor.
#Susamam videosuyla eş zamanlı olarak, rap dünyasının iki önemli ismi Ezhel ve Ceza da toplumsal konularda eleştirel göndermeler yapan rap klipleri yayınladı.
Ceza da Sayedar ve Önder Şahin de birlikte Komedi v Dram adlı klibini aynı saatlerde yayınladı. Toplumsal olaylara diğerleri kadar fazla gönderme yapmayan bu videonun izlenirliği de 450 bine yaklaştı.
İşte o şarkı:
Sayedar & Önder Şahin Ft. Ceza – Komedi V Dram Sözleri
[Giriş]
Tam isabet, bu hitabem
Kitabelere yazılıdır ifadem
Ve bir baktım ki gökyüzünde bir matem
[Nakarat: Ceza]
Komedi ve dram hep, komedi ve dram hep
Karışır birbirine karışır bu nasıl lanet
Bu nasıl hamle, bu nasıl bir cesaret
Uyanık ol yoksa seni de bulur o ihanet
[Verse 1: Sayedar]
Peşimi bırakın haydi karakteri peşine bakarak değişenler
Yeri gelince düşmanlar dost, dost da düşman neyse
Herkes koz biriktirmekte, bunlar yoz, bir doz flow enjekte
Biz neysek oyuz hep, bir oluruz, bunu hissedersin ensende
Bilmediğiniz şeyler hakkında konuşmak vasfınız
Pas tutmuş kalem ansızın, rap diline pelesenk arsızın
Dedikodular eni ve boyuna, yeni konular getirip oyuna
Yeni kapılar açtım sanan da var, kendine neyi ispatlar
Tarafını seç bu bir savaş, yanacak hedefi kaçıran
Hak bilmeyendir kaşınacak, düşmanlıktan kim kaçınacak?
Zaten dünya yangın yeri
Bize başka bir gezegen gösterin de
Gösterimle göz teması kurup onu zapt etmeli birden sözlerimle
[Nakarat: Ceza]
Komedi ve dram hep, komedi ve dram hep
Karışır birbirine karışır bu nasıl lanet
Bu nasıl hamle, bu nasıl bir cesaret
Uyanık ol yoksa seni de bulur o ihanet
[Verse 2: Ceza]
Bu ispatı, tehlike var dikkat
Her an arkana bakmazsan
Biz geldik, sanma tatbikat
Gece gündüz karışmaz
Elmas değil o feldspat
Eğer farkına varmazsan daha çok kandırırlar evlat
Daha bombardıman var
Enkaz kalkar kalkmaz kaçtın
İnsansın zaten doymazsın sen zaten her gün açsın
Korkan kim varsa kaçsın şimdiden
Sokak kararsın
Güneş izin verir bize şafağa kadar
Karışsın birbirine
[Nakarat: Ceza]
Komedi ve dram hep, komedi ve dram hep
Karışır birbirine karışır bu nasıl lanet
Bu nasıl hamle, bu nasıl bir cesaret
Uyanık ol yoksa seni de bulur o ihanet
[Verse 3: Önder Şahin]
Karanlık çöker, bu korkularını örtbas etmez
Biçim değiştirir ve burada karanlıkta bekler
Nedenler ki bin bela, bu baş belası bir kafa
Bu halde hangi tarafa baksam yine de kan ve beddua
Sen zaten kendini kurtar
Yıktın geçtin hepten mundar
Hiç yoktan bizden bunlar
Diyorum bize her yere yol var
Durumu da boktan hiç yoktan
Kan tutuyor, o da tek noksan
Ona gebe kalsan, geri kalsan
Dönüp de bakmaz kim olsan
Can çıkmaz, huy çıkmaz ama düşman uyur, Önder uyumaz
Bir ipte 3 cambaz var ama bak kime sorsan beni hiç tanımaz
Maskeni çıkarıp doğruyu yaz, dostunu tanı düşman olmaz
Yolların ayaz, toprağı kaz, yere sağlam bas seni kurnaz
[Çıkış: Sayedar]
Gitmesin ağrına, gitmesin ağrına
Işıkları yakın, çünkü zafer yakın
[Çıkış: Ceza]
Komedi ve dram, komedi ve dram
Karışır bin defa, barışır bir taraf
Bu zor bir imtihan savaşırken bir taraf
Işıkları yakın lan