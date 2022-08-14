Birce Akalay ile öpüşme sahneleri olay olmuştu: İbrahim Çelikkol yeni imajıyla dikkat çekti

'Kuş Uçuşu' dizisinde 'Lale' karakterini canlandıran ünlü oyuncu Birce Akalay ile öpüşme sahneleri ile gündeme gelen İbrahim Çelikkol'un yeni imajı da dikkat çekti.

2017 yılında Siyah Beyaz Aşk dizisinde başrolü paylaşan İbrahim Çelikkol ile Birce Akalay, Kuş Uçuşu'nda da bir araya gelmişti. Dizide eski sevgiliyi oynayan ikilinin öpüşme sahneleri uzun süre gündem olmuştu. Dizinin günlerce konuşulmasından sonra tatile de birlikte çıkan iki arkadaş hakkında aşk iddiaları da ortaya atılmıştı.

Uzun yıllardır dost olan ikiliden İbrahim Çelikkol son günlerde ise yeni imajıyla gündemde. 40 yaşındaki yakışıklı oyuncu herkesi son haliyle şaşırttı.

Saç ve sakalını uzatan Çelikkol'u görenler bir hayli şaşırdı. Başarılı oyuncunun tarzına "Karizma olmuş", "Her halin güzel" yorumları yapıldı.