Bollywood oyuncusu Irrfan Khan kansere yenik düştü

Hindistan doğumlu ünlü oyuncu Irrfan Khan, 53 yaşında hayatını kaybetti. Hem Bollywood hem de Batı sinemasında başarılı işlere imza atan Khan, kolon enfeksiyonu tedavisi gördüğü ve yoğun bakıma alındığı Mumbai'deki Kokilaben Hastanesi'nde son nefesini verdi.

Mart 2018'de kendisine nadir görülen bir kanser türü olan nöroendokrin tümör teşhisi konduğunu açıklayan Khan, kapsamlı bir tedaviden sonra son filmi Angrezi Medium'u çekebilecek kadar iyileşmişti.

Sadece Irrfan olarak da bilinen ünlü oyuncu, ağırlıklı olarak Hint sinemasındaki çalışmalarıyla tanınsa da İngiliz filmleri ve Hollywood'daki çalışmaları ile tanınıyor.

SLUMDOG MILLIONER FİLMİYLE YILDIZI PARLADI

En çok Slumdog Millionaire'deki rolüyle yıldızı parlayan Khan, aynı zamanda Haider ve Hindi Medium gibi popüler Bollywood filmlerinde de rol almıştı.

1966 yılında Hindistan’ın Jaipur şehrinde bir lastik satıcısının oğlu olarak dünyaya gelen Khan, önce kriket oyuncusu olmayı denedi, başarısız olduktan sonra drama okuluna gitti.

Mira Nair’in 1988 yapımı Salaam Bombay filminde mektup yazarı olarak küçük bir rolü canlandırarak film endüstrisine giren Khan, bir süre sadece düşük kalitedeki TV dizilerinde düzenli işler bulmayı başardı. Guardian'a 2013 yılında verdiği röporyajda, “Bu sektöre hikayeler anlatmak ve sinema yapmak için geldim ama televizyona sıkıştım” demişti.

Khan’ın rol aldığı, Hindistan'da çekilen, İngiliz yönetmen Asif Kapadia’nın 2002 The Warrior filmi San Sebastian Film Festivali’ne seçilince ve en iyi İngiliz filmi için Bafta ödülünü kazanınca Khan da sektörde adını duyurdu.