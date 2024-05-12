Bir bira grubuna daha zam

TBYD Başkanı Erol Dündar, bir bira grubuna zam yapıldığını açıkladı.

Alkollü içeceklerdeki zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen biralarına 4 ila 9 lira arasında zam yapılacağını duyurdu.

Dündar, yeni tarifeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca, biraya 15-20 TL arasında bir zam geleceği iddialarına ilişkin "Manipülasyon yapanlara itibar etmeyin, sadece sektöre zarar veriyorlar" şeklinde bir değerlendirme yaptı.