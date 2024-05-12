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Bir bira grubuna daha zam

Bir bira grubuna daha zam
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TBYD Başkanı Erol Dündar, bir bira grubuna zam yapıldığını açıkladı.

Alkollü içeceklerdeki zamlara bir yenisi daha ekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen biralarına 4 ila 9 lira arasında zam yapılacağını duyurdu.

Dündar, yeni tarifeyi sosyal medya hesabından paylaştı. Ayrıca, biraya 15-20 TL arasında bir zam geleceği iddialarına ilişkin "Manipülasyon yapanlara itibar etmeyin, sadece sektöre zarar veriyorlar" şeklinde bir değerlendirme yaptı.

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