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Bomba iddia: Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açtı: Ebru Gündeş'i bırakıp...

Bomba iddia: Şeyma Subaşı yeni bir aşka yelken açtı: Ebru Gündeş'i bırakıp...

Mohammed Alsaloussi'den ayrıldıktan sonra İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı'nın yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.

Evlilik hazırlığı yaparken ani bir kararla Mohammed Alsaloussi'den ayrılan Şeyma Subaşı hakkında iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Seren Serengil Söylemezsem Olmaz programında ilginç iddiaları gündeme getirdi. Bir süre önce Ebru Gündeş'le ismi anılan Rassan Khoshnaw iddialara göre ünlü şarkıcının sahnesine o kadar çok gitti ki Gündeş'in müşterileri azaldı.

Seren Serengil'in iddiası bununla da kalmadı. İddiaya göre Kuzey Iraklı Rassan Khoshnaw Ebru Gündeş'i bırakıp Şeyma Subaşı'na gitti. Seren Serengil açıklamasında şunları söyledi:

"Emin bir yerden duydum. Bu Iraklı çocuk bir ay Ebru ile aşk yaşamış çocuk sonra uzamış. Şeyma ile berabermiş. Ona ağır kaldı. Ebru tip olarak da ağır olmaz. Bununla görüşüyormuş. Şeyma her ay 60 bin TL nafaka alıyormuş bu arada."

Etiketler şeyma subaşı ebru gündeş
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