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Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, yeniden bir arada

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, yeniden bir arada

Yedi yıl evli kaldıktan sonra boşanan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ çifti oğulları Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi.

Yedi yıl evli kaldıktan sonra boşanan Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, örnek çift olmaya devam ediyor. İkili, oğlu Kuzey'in doğum gününde bir araya geldi.

Çağla Şıkel ile Emre Altuğ, çocukları Kuzey'in doğum gününde buluştu. 2008 yılında evlenip, 2015 yılında boşanan çift, örnek bir aile oldu. Her zaman çocukları için bir araya gelen Şıkel ve Altuğ, bu defa Kuzey'in doğum gününü kutladı.

 Şarkıcı ve model, çocuklarına akustik davul hediye etti. Altuğ, pasta kesilmeden önce çektirdikleri fotoğrafı Instagram'dan paylaştı. 

Etiketler Çağla Şıkel ile Emre Altuğ Çağla Şıkel Emre Altuğ
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