Cem Özer bombayı patlattı: Erdoğan benim sayemde belediye başkanı oldu

Cem Özer, Hakan Bilgin'in sunuculuğunu yaptığı ve YouTube üzerinden yayınlanan 'Mekanın Sahibine Geldik' programına konuk oldu. Yıllar önce yayınlanan Laf Lafı Açıyor programından bahseden Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözleriyle dikkat çekti.

"LİVANELİ'YE SEÇİMİ KAYBETTİRDİM, ERDOĞAN SEÇİLDİ"

Cem Özer 1991-2007 yılları arasında televizyonda yayınlanan "Laf Lafı Açıyor" programıyla ilgili "Zülfü Livaneli'ye İstanbul Belediye Başkanlığı'nı kaybettiren benim. Benim programda kaybetti. Bu sebeple Recep Tayyip Erdoğan Belediye Başkanı oldu" dedi.

Özer'in sözleri karşısında şaşıran Bilgin ise "O zaman sayın Sayın Cumhurbaşkanımız senin sayende Cumhurbaşkanı oldu diyebiliriz" deyince Özer de "Aynen, diyebiliriz" diyerek cevap verdi.

"HERKES DİZİDE OYNAYABİLİR AMA OYUNCU OLAMAZ"

Oyunculuk kariyerine başladığı dönemden ve işlerin ardındaki hikayelerden söz eden Özer, "Herkes dizide filmde oynayabilir fakat herkes oyuncu olmaz. Bütün emeğini ve hayatını o yöne yatırmış ve öyle yaşıyor olmak gerekir. Oyunculuk bir yaşam biçimidir" ifadelerini kullandı.