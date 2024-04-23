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Cem Yılmaz'dan 51. yaş esprisi: Uzun yaşamın sırrını verdi

Cem Yılmaz'dan 51. yaş esprisi: Uzun yaşamın sırrını verdi
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Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 51 yaşına girdi. Doğum gününe özel paylaşım yapan ünlü isim, uzun yaşamın sırrını açıkladı.

Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen ünlü komedyen Cem Yılmaz, 51 yaşına girdi. Yılmaz, doğum günü için özel bir paylaşım yaptı.

Yılmaz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç bu yaşa kadar geleceğim aklıma gelmemişti. Müthiş. Doğum günümü kutlayan tüm dostlarıma teşekkür ederim… Uzun yaşamımın sırrı hep pozitif bakmam ve kendimi sevmem. Bir de kendimi merkeze koymam ve elbette quantum ve çok az zencefil. Ama çok az (yok denecek kadar) ve elbette evren. Bir de çok genç yaştan itibaren yoga…Hep ama! Devamlı ve fotonlar…Teşekkürler hayat, teşekkürler 2024."

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, 51 yaşına girdi. Doğum gününe özel paylaşım yapan ünlü isim, uzun yaşamın sırrını açıkladı.

Etiketler cem yılmaz doğum günü instagram
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