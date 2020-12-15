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  3. 15 Aralık 2020 18:23

Cemal Can'dan heyecanlandıran paylaşım! Survivor'a yeniden mi katılıyor?

Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven'ın yaptığı paylaşım "Survivor'a yeniden mi katılıyor?" sorularını akıllara getirdi.

Cemal Can'dan heyecanlandıran paylaşım! Survivor'a yeniden mi katılıyor?
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Tüm Türkiye tarafından ilgiyle izlenen Survivor yarışmasının bu sene kazananı Cemal Can Canseven oldu. Büyük bir kitleye sahip olan Canseven, Survivor'da yarıştığı süreçte herkes tarafından çok sevildi.

Canseven şu sıralar, Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yayınlanacak Benim Hayatım dizisinde Aleyna Tilki ile başrolleri paylaşacak.

''Survivor'a bir daha gider misin?''

Cemal Can sosyal medya hesabı üzerinden takipçisinin ''Survivor'a bir daha gider misin?'' sorusuna verdiği cevapla tüm hayranlarını heyecanlandırdı.

Canseven'in bir takipçisine verdiği cevap kafaları karıştırdı.

İşte Cemal Can Canseven'in yanıtı!

"Çok tuhaf oradan döndüğüm ilk bir ay bir daha gitmem diyordum. Garip tarif edemediğim bir atmosferi var oranın insan bir şekilde özlüyor. Şu an için değil ama ileride psikolojik olarak sağlıklı hissettiğim bir dönem olursa evet diyebilirim.''

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